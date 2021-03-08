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Категорий: 18

Москву и Подмосковье в выходные ожидает сильное потепление

Воздух прогреется до +7 градусов.

8 марта 2021, 11:15

Синоптики пообещали жителям Московского региона потепление до +7 градусов в выходные. О погоде в столице и области сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Сама неделя, предшествующая выходным, такой тёплой не будет: синоптики пообещали от –5 до –3 градусов днём и от –16 до –14 градусов ночью. Днём 9 марта похолодает до –11, а в ночь на 10-е и вовсе ударит мороз и столбики термометров упадут до –21. 11–12 марта сохранится минусовая температура, но уже в субботу, 13 марта, ожидается потепление: температура днём поднимется до +2 градусов. В воскресенье, 14 марта, воздух прогреется до рекордных +7 градусов.

Синоптики пообещали Московскому региону близкое к рекордному количество осадков 7 марта

Синоптики пообещали Московскому региону близкое к рекордному количество осадков 7 марта

Ранее Лайф писал об аномальном похолодании на 8 марта.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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