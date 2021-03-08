Панда Жуи из Московского зоопарка поздравил подругу Диндин с 8 Марта — видео

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Смотрители Московского зоопарка поздравили с 8 Марта своих воспитанников, украсили вольеры съедобными украшениями и подарили некоторым из них особые лакомства. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Отмечается, что ярче всех праздник выдался у панды Диндин. С 8 Марта её поздравили не только сотрудники зоопарка, но и друг Жуи. По традиции он нарисовал для соседки открытку, которую Диндин получила вместе с такими подарками, как ароматная подушка с соломой и съедобный букет с овощами и фруктами.

"В первую очередь она обратила внимание на подушки, после этого перешла на вазу и цветы. Открытку тоже не оставила без внимания — понюхала и решила, что это, конечно, красиво, но несъедобно. В результате из всех угощений она выбрала сочную грушу и долго и задумчиво жевала её под мартовским снегом. Наверное, думала о Жуи", — предположили в зоопарке.

А в прошлом месяце Жуи нарисовал для своей возлюбленной валентинку, которую вручили Диндин на День всех влюблённых.

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