Премьер Сербии заявила о попытке госпереворота
Глава кабмина подчеркнула, что весь механизм прослушки главы государства будет раскрыт.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич. Фото © Правительство Сербии
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала незаконную прослушку президента страны Александра Вучича попыткой госпереворота. За несостоявшимся путчем, по её словам, стояли функционеры правящей партии и высокие чины из МВД.
"Прослушка президента Сербии Александра Вучича является попыткой госпереворота", — заявила глава кабмина в эфире TV Pink.
Брнабич пообещала, что расследование должно раскрыть весь механизм прослушки главы государства до "последнего винтика".
Ранее сообщалось, что сербские силовики предотвратили покушение на Вучича. По данным правоохранительных органов, его готовила крупная преступная группировка, которая планировала убить президента 27 января на открытии памятника Стефану Немане.
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