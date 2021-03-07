В Сербии заявили, что президента Вучича незаконно прослушивали более 1,5 тысячи раз

Президент Сербии Александр Вучич и члены его семьи незаконно прослушивались более полутора тысяч раз. Об этом заявил глава МВД страны Александр Вулин.

"МВД собрало бесспорные доказательства, что президент и его семья прослушивались. Зафиксировано 1572 прослушанных телефонных разговора", — сказал Вулин на совместной с Вучичем пресс-конференции.

По словам министра, информация передавалась чиновникам МВД. Сейчас следствие по этому делу завершено. Вулин уточнил, что помимо самого главы государства прослушивались его брат Андрей, сын Данило и отец Анджелко.

Ранее сообщалось, что сербские силовики предотвратили покушение на Вучича. По данным правоохранительных органов, его готовила крупная преступная группировка, которая планировала убить президента 27 января на открытии памятника Стефану Немане.

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