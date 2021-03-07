В Сербии заявили, что президента Вучича незаконно прослушивали более 1,5 тысячи раз
По словам главы МВД, информация передавалась чиновникам ведомства.
Фото © ТАСС / AP
Президент Сербии Александр Вучич и члены его семьи незаконно прослушивались более полутора тысяч раз. Об этом заявил глава МВД страны Александр Вулин.
"МВД собрало бесспорные доказательства, что президент и его семья прослушивались. Зафиксировано 1572 прослушанных телефонных разговора", — сказал Вулин на совместной с Вучичем пресс-конференции.
По словам министра, информация передавалась чиновникам МВД. Сейчас следствие по этому делу завершено. Вулин уточнил, что помимо самого главы государства прослушивались его брат Андрей, сын Данило и отец Анджелко.
Ранее сообщалось, что сербские силовики предотвратили покушение на Вучича. По данным правоохранительных органов, его готовила крупная преступная группировка, которая планировала убить президента 27 января на открытии памятника Стефану Немане.
Лента новостей
"Снегоход взорвался, вообще всё сгорело": Появилось видео первых минут пожара на нефтепроводе в акватории Оби
сегодня в 02:03
Известный видеоигровой пират Xatab умер от осложнений пневмонии
сегодня в 01:56
Ростехнадзор назвал возможный объём углеводородов в загоревшемся подводном нефтепроводе в акватории Оби
сегодня в 01:42
Выбор редакции
Вучич заявил об усилении давления Запада на Сербию из-за Косова
Путин дал сербскому актёру Милошу Биковичу российское гражданство
С крестами и транспарантами: на Кипре православная молодёжь протестует против песни для Евровидения про дьявола
"Снегоход взорвался, вообще всё сгорело": Появилось видео первых минут пожара на нефтепроводе в акватории Оби
Известный видеоигровой пират Xatab умер от осложнений пневмонии
Комментариев: 0