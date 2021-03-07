Известный видеоигровой пират Xatab умер от осложнений пневмонии
По некоторым данным, ему было 60 лет.
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Известный автор репаков (архивов) пиратских видеоигр Xatab умер от осложнений вирусной пневмонии на фоне тяжёлой хронической обструктивной болезни лёгких. Об этом сообщает группа "ВКонтакте" Xatab RePack.
Отмечается, что у бренда Xatab нет наследников, поэтому новых репаков от автора и обновлений старых никогда не появится. Группа призвала остерегаться спекулянтов, которые могут воспользоваться сложившейся ситуацией.
Как сообщает сайт Zone of Games, настоящее имя репакера Xatab — Радик Низамов, ему было 60 лет. В Сети пишут, что он уже несколько лет подряд боролся с тяжёлой болезнью.
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