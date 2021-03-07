Известный видеоигровой пират Xatab умер от осложнений пневмонии

Известный автор репаков (архивов) пиратских видеоигр Xatab умер от осложнений вирусной пневмонии на фоне тяжёлой хронической обструктивной болезни лёгких. Об этом сообщает группа "ВКонтакте" Xatab RePack.

Отмечается, что у бренда Xatab нет наследников, поэтому новых репаков от автора и обновлений старых никогда не появится. Группа призвала остерегаться спекулянтов, которые могут воспользоваться сложившейся ситуацией.

Как сообщает сайт Zone of Games, настоящее имя репакера Xatab — Радик Низамов, ему было 60 лет. В Сети пишут, что он уже несколько лет подряд боролся с тяжёлой болезнью.

Ранее стало известно, что умер геймер Джарод Нандин, прославившийся своим косплеем одного из персонажей мультипликационного сериала "Южный Парк". Причиной смерти стали осложнения после заражения коронавирусной инфекцией.

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