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Эксперт объяснил, какие слова не стоит искать в Интернете

Он отметил, что история поисковых запросов в некоторых случаях может быть признаком преступных намерений человека.

7 марта 2021, 01:13

Среди поисковых запросов помимо обычных тем встречаются и запретные, вызывающие настороженность. К таковым относятся наркотики, детская порнография, запросы по террористической деятельности, рассказал партнёр и директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.

"Конечно, сам по себе поиск, даже по запретным темам, не является преступлением, но последующее скачивание информации и её использование вполне может подпадать под Уголовный кодекс. Вопрос будет лежать в плоскости намерений пользователя и трактования закона", — приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Для профилактики преступности правоохранительные органы периодически мониторят активность пользователей в Сети. История поиска может помочь выявить незаконные намерения. По словам Мясоедова, были случаи, когда сделку по купле-продаже ценных бумаг на фондовом рынке признавали инсайдерской, а в качестве доказательства приводили историю поиска на компьютере финансиста.

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Поиск пиратской копии фильма тоже можно отнести к нарушению закона. Но важно сохранять здравый смысл, отметил эксперт. Если человек по профилю работы вынужден искать сомнительные темы — это объяснение. А если пользователь целенаправленно выискивает нелегальный контент — это уже подозрительно, подытожил Мясоедов.

Ранее Лайф писал о том, что в школах России ограничат доступ к негативному интернет-контенту.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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