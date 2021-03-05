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В школах России ограничат доступ к негативному интернет-контенту

Внутренняя сеть будет рассчитана только на определённые ресурсы.

5 марта 2021, 19:12
<p>Фото © Pixabay/<a href="https://pixabay.com/ru/users/Wokandapix-614097/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wokandapix</a></p>

Фото © Pixabay/Wokandapix

В российских школах ограничат возможность доступа к негативному контенту в Интернете. В образовательных учреждениях будет действовать Wi-Fi-сеть, которая будет предусматривать такие ограничения. Об этом рассказали в Минпросвещения в программе Наили Аскер-заде в эфире телеканала "Россия 24".

Там заверили, что детей защитят от "негативной информации", которая используется "в недобросовестных целях".

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Планируется уже до конца этого года подключить все городские школы России к Сети со скоростью минимум 100 мегабит в секунду. Сельские же получат скорость интернета 50 мегабит в секунду.

Ранее Лайф рассказывал, как распознать, что ребёнка травят в Интернете.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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