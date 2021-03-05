В школах России ограничат доступ к негативному интернет-контенту

В российских школах ограничат возможность доступа к негативному контенту в Интернете. В образовательных учреждениях будет действовать Wi-Fi-сеть, которая будет предусматривать такие ограничения. Об этом рассказали в Минпросвещения в программе Наили Аскер-заде в эфире телеканала "Россия 24".

Там заверили, что детей защитят от "негативной информации", которая используется "в недобросовестных целях".

Планируется уже до конца этого года подключить все городские школы России к Сети со скоростью минимум 100 мегабит в секунду. Сельские же получат скорость интернета 50 мегабит в секунду.

Ранее Лайф рассказывал, как распознать, что ребёнка травят в Интернете.

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