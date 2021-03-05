"Мы готовы к нормальной жизни": Воробьёв рассказал, как Подмосковье встретит Масленицу

В конце Масленой недели жителей Подмосковья ожидают массовые гулянья и праздничные мероприятия в каждом городском округе. Так, в грядущие длинные весенние выходные, в том числе связанные с 8 Марта, в МО можно будет посетить театры и музеи. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил глава региона Андрей Воробьёв.

По словам губернатора, Роспотребнадзор разрешил массовые сборы людей по случаю празднования русской Масленицы. В то же время глава Подмосковья предупредил, что в целях безопасности в общественных местах лучше использовать маску, даже если человек привился или переболел коронавирусом.

"Мы организуем в каждом городе праздники, мероприятия, которые позволят с семьёй и близкими интересно провести время на площади или в наших усадьбах. Будут организованы праздничные гулянья. Это добрая традиция, и мы от неё не будем отказываться. Что касается длинных выходных, связанных с прекрасным 8 Марта, мы тоже подготовились. Наши музеи, театры — всё это тоже будет работать", — сказал Воробьёв.

"Мы готовы к нормальной жизни", — добавил глава области, подчеркнув, что главное — отсутствие каких-либо угроз и общее понимание с жителями по разным вопросам.

Ранее вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова заявила, что губернатор дал установку руководителям местных муниципалитетов отметить праздник на высоком уровне, причём сделал это задолго до наступления Масленицы. Тогда Воробьёв отметил, что это поспособствует тому, что гости Подмосковья из других регионов обязательно захотят вернуться.

"Этой зимой к нам приехало беспрецедентное количество гостей. У нас впервые за всю историю области заполнено от 97 до 100 процентов отелей. Но Андрей Юрьевич нам всё равно говорит: "Приглашайте, приглашайте". Очень надеемся, что гостям у нас нравится", — поделилась Виртуозова.

Как стало известно, самые масштабные масленичные гулянья ожидаются в музее-заповеднике Пушкина в усадьбе "Захарово", которая находится в Одинцовском городском округе. Там гостей ждёт большой концерт с участием народной артистки России Надежды Бабкиной и ансамбля "Русская песня". Также выступят коллективы "Славяне", "Россияне" и другие музыкальные коллективы. А отведать традиционные русские блины можно будет на специально организованной гастрономической ярмарке.

А недавно аналитики подсчитали стоимость стопки блинов на Масленицу и выяснили, на сколько увеличилась их стоимость за прошедший год.

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