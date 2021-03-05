Швейцария не просто так отказалась: Боня жёстко отреагировала на запуск первой в России безлимитной 5G-сети

Модель и телеведущая Виктория Боня, которая ранее высказывалась о "серьёзном вреде" от вышек 5G, рассказала в беседе с Лайфом, что не поменяла своего мнения на этот счёт. При этом девушка отметила, что её опасения не надуманы, поскольку до сих пор никто не доказал, что излучение от таких вышек полностью безопасно.

"Я не большой сторонник теории заговора, конечно же нет, но мы все люди, должны всегда в любом случае раскидывать иногда мозгами — а что если?.. И вот когда ты задаёшься вопросом: "а что если", то возникает множество различных других вопросов, которые остаются до сих пор открытыми", — заявила она.

Боня убеждена, что 5G-вышки якобы нарушают нашу природную гармонию, а также неизвестно, как сильно они могут повлиять на репродуктивную функцию человека. Вместе с тем она уверена, что в Швейцарии не просто так ввели мораторий на работу сетей нового поколения.

"Мы увидели, что Швейцария полностью отказалась от этой технологии. И сейчас тоже хочется задать вопрос: а настолько ли я тупая и глупая, если целая страна, которой мы доверяем как развитой стране, в которой многие хранят свои вклады, отказалась. То есть в этом что-то есть!" — подчеркнула она.

Кроме того, Виктория не исключает, что 5G-вышки имеют отношение к так называемой теории золотого миллиарда. По её мнению, подобные технологии ещё аукнутся в будущем.

"Когда ты убираешь людей, лишаешь их рабочих мест и на их место ставишь компьютеры, ты должен понимать, во что это выльется в будущем. То есть люди уже будут не нужны в таком количестве, поэтому тут эта тема соприкасаться может с теорией. Надеюсь, что всё-таки мы не погубим себя", — пояснила модель.

Конспирологические теории вокруг сети нового поколения 5G, которые в том числе высказывала Боня, начали рождаться недавно. Если сперва сторонники этих гипотез утверждали, что технология пагубно влияет на человеческий организм, то весной появилась теория о том, что вышки 5G могут распространять коронавирус. Как сообщал Лайф, на этом фоне в некоторых странах, в том числе и в России, были зафиксированы случаи поджогов вышек связи.

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