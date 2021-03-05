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Бородина рассмешила поклонников, примерив неудачную покупку из Интернета

Телеведущей предложили "запарить" юбку, как лапшу быстрого приготовления, чтобы она увеличилась в размере.

5 марта 2021, 18:19
<p>Ксения Бородина. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CL69fwfgci5/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">borodylia</a></p>

Ксения Бородина. Фото © Instagram / borodylia

Популярная российская телеведущая Ксения Бородина примерила заказанную в Интернете вещь, но, сфотографировавшись в ней и выложив снимок в "Инстаграм", звезда только рассмешила подписчиков.

37-летняя знаменитость опубликовала коллаж, в котором соединила между собой две фотографии, одна из которых — скриншот с сайта онлайн-магазина (его название не указывается) с изображением модели в чёрной мини-юбке с пайетками, а на другой — сама Ксения, запечатлённая в домашней обстановке. На снимке инста-дива позирует во время примерки свежеприобретённой юбки, но при этом отчётливо видно, что ей удалось натянуть её только на одну ногу. "А что вы знаете о неудачных интернет-покупках?" — подписала телеведущая свой пост.

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Эта публикация рассмешила фанатов Бородиной. Они тут же принялись шутить в комментариях: "Китайский сайт? Может, надо заварить, как лапшу быстрого приготовления?", "Супер, надо было две заказывать", "Ксения — красотка в любом виде, даже если юбка только на одной ноге", "Стильно, модно, современно".

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А ранее Ксения Бородина выложила пафосное фото из ресторана, но повар раскрыл, как она выглядела на самом деле.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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