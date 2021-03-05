Бородина рассмешила поклонников, примерив неудачную покупку из Интернета

37-летняя знаменитость опубликовала коллаж, в котором соединила между собой две фотографии, одна из которых — скриншот с сайта онлайн-магазина (его название не указывается) с изображением модели в чёрной мини-юбке с пайетками, а на другой — сама Ксения, запечатлённая в домашней обстановке. На снимке инста-дива позирует во время примерки свежеприобретённой юбки, но при этом отчётливо видно, что ей удалось натянуть её только на одну ногу. "А что вы знаете о неудачных интернет-покупках?" — подписала телеведущая свой пост.