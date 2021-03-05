В Киеве прошёл фестиваль украинского борща
В нём приняли участие повара из 25 регионов страны.
Фото © Pixabay
Сегодня в Киеве начался фестиваль по приготовлению борща. Об этом пишет "Укринформ".
Как сообщает агентство, участники из 25 регионов Украины в ходе мероприятия одновременно готовили традиционный борщ. Через две недели планируется подать заявку по включению этого знаменитого национального блюда в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
"Сегодня мы устанавливаем рекорд Украины по одновременному приготовлению борща. Мы делаем такой рекорд, в котором все регионы объединены в один. Мы показываем, что борщ — это блюдо, которое объединяет Украину. И мы хотим сделать так, чтобы все люди в стране не просто начали его есть, но и понимать, что это сакральная и важная цель", — сказал известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.
Кулинар уточнил, что фестиваль является шагом к тому, чтобы официально "освятить дорогу борща" в мировое сообщество.
Как подчёркивает "Укринформ", одновременное приготовление борща поварами из 25 регионов Незалежной — это беспрецедентное событие для страны, в связи с чем на фестивале присутствовали представители Книги рекордов Украины.
А ранее Лайф писал, что американский телеканал CNN включил борщ в мировую двадцатку вкуснейших супов. В список вошли харчо, том ям и рамэн.
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