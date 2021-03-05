Диетолог предостерегла россиян от обжорства блинами на Масленицу

На Масленицу не нужно наедаться блинами до отвала. Человеческому организму нет дела до праздников, поэтому он может весьма неожиданно отреагировать на определённую пищу. Об этом предупредила врач-диетолог Елена Соломатина в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Если вы хотите поесть блинов с начинкой, лучше распределить это по времени — на два-три приёма пищи. Можно есть их вместо основного блюда. Например, с капустой или рыбой. Они дают насыщение на длительное время", — сказала Соломатина.

Диетолог призвала россиян соблюдать осторожность со сладкими блинами. Она уточнила, что такое блюдо по калорийности и воздействию на организм сравнимо с чистым сахаром, а начинка в этом случае лишь усиливает негативный эффект. К тому же сладкий блин не принесёт чувства долгого насыщения. Также врач порекомендовала снизить количество масла во время приготовления блинов или не добавлять его вовсе.

А ранее аналитики подсчитали стоимость стопки блинов на Масленицу и выяснили, на сколько увеличилась их цена за год.

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