Диетолог предостерегла россиян от обжорства блинами на Масленицу
Организм может неожиданно отреагировать на определённого рода пищу, предупредила врач.
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На Масленицу не нужно наедаться блинами до отвала. Человеческому организму нет дела до праздников, поэтому он может весьма неожиданно отреагировать на определённую пищу. Об этом предупредила врач-диетолог Елена Соломатина в эфире радиостанции "Говорит Москва".
"Если вы хотите поесть блинов с начинкой, лучше распределить это по времени — на два-три приёма пищи. Можно есть их вместо основного блюда. Например, с капустой или рыбой. Они дают насыщение на длительное время", — сказала Соломатина.
Диетолог призвала россиян соблюдать осторожность со сладкими блинами. Она уточнила, что такое блюдо по калорийности и воздействию на организм сравнимо с чистым сахаром, а начинка в этом случае лишь усиливает негативный эффект. К тому же сладкий блин не принесёт чувства долгого насыщения. Также врач порекомендовала снизить количество масла во время приготовления блинов или не добавлять его вовсе.
А ранее аналитики подсчитали стоимость стопки блинов на Масленицу и выяснили, на сколько увеличилась их цена за год.
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