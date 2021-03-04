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"Вся сложность в полуфабрикатах": Диетолог назвал безопасную порцию соли в сутки

Он призвал тщательно контролировать количество съеденных продуктов с этим компонентом.

4 марта 2021, 03:07

В России очень многие нарушают рекомендацию Всемирной организации здравоохранения по употреблению соли — не более пяти граммов соли в сутки для взрослого человека. Иначе есть риск развития сердечно-сосудистых и иных заболеваний. Об этом радио Sputnik рассказал врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.

"Среди всех пищевых компонентов, среди всех макро- и микронутриентов в рационе современного россиянина самое большое превышение идёт по соли", — сказал Бобровский.

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Диетолог уточнил, что если в солонке количество компонента легко контролировать, то вот в полуфабрикатах часто соль содержится в больших количествах. Её используют в качестве консерванта и улучшителя вкуса.

Переедание соли приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям вроде гипертонии, отметил Бобровский. Он призвал внимательно изучать количество соли на упаковках, а если информации нет, то её можно найти в специализированных медицинских изданиях или на сайте Роспотребнадзора.

Ранее диетолог назвала самые вредные для здоровья фрукты.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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