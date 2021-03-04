Дуэйн Джонсон шокировал подписчиков фото со следами от банок на спине

Американский актёр Дуэйн "Скала" Джонсон поделился с подписчиками в "Инстаграме" фотографией, сделанной после процедуры с вакуумными баночками — теми самыми, которые были так популярны во времена Советского Союза.

"Выглядит более грубо, чем кажется, но в целом терапия мне понравилась", — прокомментировал Дуэйн Джонсон результат процедуры.

Он отметил, что постоянно находится в поисках новых техник, чтобы сохранить динозавра, которому 250 миллионов лет. Также "Скала" заметил, что каждый человек получает только одно тело и должен заботиться о нём.

Подписчики удивились и предположили свои варианты того, зачем Джонсон пошёл на такую процедуру. Кто-то спросил у актёра, не снимается ли он в новом фильме "Скала" против Кракена", а некоторые пошутили, что пятна на его теле выглядят, "как гора пепперони".

Напомним, в сентябре 2020 года Джонсон сообщил, что вместе с семьёй переболел коронавирусом.

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