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Дуэйн Джонсон шокировал подписчиков фото со следами от банок на спине

Он пошутил, что тело многолетнего динозавра надо как-то сохранять.

4 марта 2021, 02:46
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CL7WAH9FuoO/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> therock</a></p>

Фото © Instagram / therock

Американский актёр Дуэйн "Скала" Джонсон поделился с подписчиками в "Инстаграме" фотографией, сделанной после процедуры с вакуумными баночками — теми самыми, которые были так популярны во времена Советского Союза.

"Выглядит более грубо, чем кажется, но в целом терапия мне понравилась", — прокомментировал Дуэйн Джонсон результат процедуры.

Он отметил, что постоянно находится в поисках новых техник, чтобы сохранить динозавра, которому 250 миллионов лет. Также "Скала" заметил, что каждый человек получает только одно тело и должен заботиться о нём.

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Подписчики удивились и предположили свои варианты того, зачем Джонсон пошёл на такую процедуру. Кто-то спросил у актёра, не снимается ли он в новом фильме "Скала" против Кракена", а некоторые пошутили, что пятна на его теле выглядят, "как гора пепперони".

Напомним, в сентябре 2020 года Джонсон сообщил, что вместе с семьёй переболел коронавирусом.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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