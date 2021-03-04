В России увеличились продажи водки, вина и пива

Реже стали покупать только коньяк.

В 2020 году в России увеличились продажи водки, вина, шампанского и пива, а вот потребление коньяка в стране снизилось. Об этом говорится в докладе Росстата.

Продажи водки в прошлом году поднялись на 1,9% по сравнению с 2019-м и составили 84,8 миллиона декалитров. Продажи винодельческой продукции (кроме игристых и шампанских вин) уменьшились на 5,8% до 88,8 миллиона декалитров, однако реализация вина выросла на 3% до 55 миллионов декалитров.

В свою очередь, продажи игристых и шампанских вин повысились в 2020-м на 4,1% и составили почти 18 миллионов декалитров. Продажи пива выросли на 4,2% до 752,1 миллиона декалитров. Упала лишь реализация коньяка — на 1,7% до 11,8 миллиона декалитров.

Для сравнения, продажи водки и ликёро-водочных изделий в 2019 году снизились по сравнению с предыдущим годом на 0,1%, пива — на 1,5%, винодельческой продукции — на 1,2%. При этом реализация населению РФ вина тогда выросла на 2,3% по сравнению с 2018-м, игристых и шампанских вин — на 1,2%, коньяка — на 4,3%.