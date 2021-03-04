Раскрыты некоторые характеристики российских "Мистралей"

Российские вертолётоносцы проекта 23900 "Прибой", которые называют отечественными "Мистралями", смогут нести на борту до 16 вертолётов и четыре беспилотника. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА "Новости".

Так, на кораблях планируется размещение вертолётов разработки КБ Камова, в частности Ка-52К, Ка-27 и других моделей. Вместимость корабля составит 15–16 машин. Кроме того, на борту смогут разместиться четыре беспилотника.

Корабль создавался как аналог французских "Мистралей", однако источник уточняет, что итоговый проект "Прибой" по своему функционалу стал не хуже, а, может, даже и лучше зарубежной версии. При этом требования к облику вертолётоносца, прописанные в контракте, достаточно долго формировались заказчиком в лице Минобороны.

Напомним, разработка первого российского "Мистраля" началась в 2019 году. Корабли подобного класса станут первыми в России. Их водоизмещение составит 40 тысяч тонн.

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