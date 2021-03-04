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Раскрыты некоторые характеристики российских "Мистралей"

Итоговый проект стал не хуже, а, может, даже и лучше французского аналога.

4 марта 2021, 02:07
<p>Фото © <a href="https://flotprom.ru/2021/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B23/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Зеленодольское проектно-конструкторское бюро</a></p>

Фото © Зеленодольское проектно-конструкторское бюро

Российские вертолётоносцы проекта 23900 "Прибой", которые называют отечественными "Мистралями", смогут нести на борту до 16 вертолётов и четыре беспилотника. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА "Новости".

Так, на кораблях планируется размещение вертолётов разработки КБ Камова, в частности Ка-52К, Ка-27 и других моделей. Вместимость корабля составит 15–16 машин. Кроме того, на борту смогут разместиться четыре беспилотника.

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Корабль создавался как аналог французских "Мистралей", однако источник уточняет, что итоговый проект "Прибой" по своему функционалу стал не хуже, а, может, даже и лучше зарубежной версии. При этом требования к облику вертолётоносца, прописанные в контракте, достаточно долго формировались заказчиком в лице Минобороны.

Напомним, разработка первого российского "Мистраля" началась в 2019 году. Корабли подобного класса станут первыми в России. Их водоизмещение составит 40 тысяч тонн.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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