Илон Маск с юмором прокомментировал взрыв Starship после первой удачной посадки

Основатель американской частной космической компании Spacex Илон Маск прокомментировал полёт прототипа корабля Starship, который закончился удачной посадкой, но затем взрывом. Бизнесмен отреагировал на это с долей юмора.

"Starship SN10 приземлился-то целым!" — подчеркнул Илон Маск.

В комментарии он заявил, что высоко оценивает работу команды SpaceX. И добавил, что однажды успех будет закреплён — полёты Starship станут привычным явлением.

Ранее Илон Маск объявил о создании нового города в Техасе. Он будет назваться Старбэйз, или "Звёздная база".

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