Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Илон Маск с юмором прокомментировал взрыв Starship после первой удачной посадки

Корабль разлетелся на куски вскоре после возникшего пожара.

4 марта 2021, 01:58

Основатель американской частной космической компании Spacex Илон Маск прокомментировал полёт прототипа корабля Starship, который закончился удачной посадкой, но затем взрывом. Бизнесмен отреагировал на это с долей юмора.

"Starship SN10 приземлился-то целым!"подчеркнул Илон Маск.

SpaceX впервые успешно посадила Starship, но он взорвался — видео

SpaceX впервые успешно посадила Starship, но он взорвался — видео

В комментарии он заявил, что высоко оценивает работу команды SpaceX. И добавил, что однажды успех будет закреплён — полёты Starship станут привычным явлением.

Ранее Илон Маск объявил о создании нового города в Техасе. Он будет назваться Старбэйз, или "Звёздная база".

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1