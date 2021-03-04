Google решил запретить тихую слежку за пользователями Chrome

Корпорация Google в апреле текущего года представит несколько новых функций для своего браузера Chrome, которые усилят контроль за личной информацией пользователей. Об этом в блоге компании сообщил директор по управлению продуктами Дэвид Темкин.

"Пользователи не должны жертвовать своей анонимностью ради получения персонализированной рекламы. В то же время рекламодатели не должны отслеживать активность пользователей в интернете для извлечения выгоды", — написал он.

Во втором квартале Google планирует начать тестирование вместе с рекламодателями алгоритма FLoC, позволяющего отказаться от использования файлов cookie. Он не будет изучать данные отдельного человека, формируя вместо этого большие группы с похожими предпочтениями.

Всё это ведёт к увеличению защиты конфиденциальности пользователей. Темкин добавил, что в будущем, после прекращения использования cookie третьей стороной, компания не планирует разработку новых систем сбора данных.

Ранее Лайф сообщал, что WhatsApp планирует ограничить возможность просмотра и отправки сообщений у тех пользователей, которые проигнорируют новые условия конфиденциальности после 15 мая. Они касаются намерений мессенджера делиться всеми собираемыми данными с "Фейсбуком". По истечении 120 дней Whatsapp будет иметь право удалить такой аккаунт.

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