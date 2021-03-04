В России предложили ввести новый "налог на Google"

На минувшей неделе вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провёл совещание с представителями IT-индустрии, во время которого обсуждалось предложение ввести в стране так называемый "налог на Google". Об этом сообщают "Ведомости".

Как рассказал один из участников совещания, под таким "цифровым налогом" понимаются дополнительные выплаты компании, которая пользуется данными жителей России, анализирует поведения пользователей в Сети и формирует рекламную политику на территории РФ. Собранные средства планируют направлять на поддержку отечественной IT-отрасли.

Примерный срок принятия решения по данному вопросу — до середины этого года. При этом в пресс-службе вице-премьера Чернышенко заметили, что Минцифры пока не внесло соответствующие предложения в правительство.

В 2017 году в России уже был введён "налог на Google" предполагавший сбор НДС с компаний, поставляющих в страну игры, ПО и другой софт. После этого Google, Microsoft и Facebook подняли стоимость своих услуг.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимо обязать зарубежных IT-гигантов соблюдать предписания Роскомнадзора и российское законодательство.

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