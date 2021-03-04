В Германии с 8 марта начнут смягчать ковидные ограничения
Планируется открыть магазины розничной продажи, музеи, зоопарки и ботанические сады.
Фото © ТАСС / EPA
Власти Германии с 8 марта начнут процедуру смягчения ограничений, связанных с коронавирусом. Как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, это коснется регионов с низкой заболеваемостью.
При условии заболеваемости на уровне менее 50 новых случаев на 100 тысяч населения за неделю могут быть открыты магазины розничной продажи в регионах. Решение о послаблении мер будут принимать местные власти.
"При заболеваемости свыше 50 могут быть открыты музеи, галереи, зоопарки и ботанические сады, если это будет сделано по записи и будет задокументировано посещение", – уточнила Меркель.
Однако будет использоваться опыт от первой волны коронавируса в части ограничительных мер по числу клиентов. Этот показатель будет рассчитываться исходя из площади помещения.
Меркель уточнила, что не ранее чем 22 марта послабление ограничительных мер коснется и гастрономии на открытом воздухе, заведений общепита.
Ранее глава федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова не исключила наступление третьей волны коронавируса в России и спрогнозировала ее начало на май месяц.
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