В Германии с 8 марта начнут смягчать ковидные ограничения

Власти Германии с 8 марта начнут процедуру смягчения ограничений, связанных с коронавирусом. Как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, это коснется регионов с низкой заболеваемостью.

При условии заболеваемости на уровне менее 50 новых случаев на 100 тысяч населения за неделю могут быть открыты магазины розничной продажи в регионах. Решение о послаблении мер будут принимать местные власти.

"При заболеваемости свыше 50 могут быть открыты музеи, галереи, зоопарки и ботанические сады, если это будет сделано по записи и будет задокументировано посещение", – уточнила Меркель.

Однако будет использоваться опыт от первой волны коронавируса в части ограничительных мер по числу клиентов. Этот показатель будет рассчитываться исходя из площади помещения.

Меркель уточнила, что не ранее чем 22 марта послабление ограничительных мер коснется и гастрономии на открытом воздухе, заведений общепита.

Ранее глава федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова не исключила наступление третьей волны коронавируса в России и спрогнозировала ее начало на май месяц.

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