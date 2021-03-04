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Медики назвали малоизвестные симптомы цирроза печени

Их много, от слабости до кровотечений.

4 марта 2021, 00:37
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Британские медики перечислили малоизвестные симптомы цирроза печени. Как пишет издание Express, признаками наличия или развития данной болезни могут быть слабость, утомляемость, раздражительность и нарушения сна.

О циррозе также могут говорить и такие видимые симптомы, как покрасневшие ладони, кожный зуд, сосудистые звёздочки, пожелтевшие кожа и глаза.

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Кроме того, врачи посоветовали крайне внимательно относиться к кровотечениям из носа и дёсен, частой тошноте, потере аппетита и снижению веса, поскольку эти симптомы могут также быть признаками проблем с печенью.

Эксперты подчеркнули, что при обнаружении любых признаков развития данного заболевания следует немедленно обратиться за профессиональной медицинской помощью.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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