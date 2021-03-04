В России предложили разрешить продажу обезличенных данных граждан
Минцифры подготовило такие поправки к законопроекту.
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) предложило разрешить продажу обезличенных персональных данных россиян — "в том числе для предпринимательской деятельности". Об этом пишет РБК со ссылкой на проект поправок к законопроекту. Документ уточняет порядок получения разрешения на использование персональных данных.
"Законопроект позволит повысить эффективность системы защиты прав субъектов персональных данных — наших граждан, а также даст возможность бизнесу использовать данные, полученные в результате обезличивания", — заявил изданию врио директора департамента информационной безопасности Минцифры Дмитрий Реуцкий.
Минцифры предлагает обезличивать данные о пользователе только с его согласия, но могут быть и исключительные случаи. Возвращать данным привязку к личности можно будет для защиты жизни, здоровья, других интересов самого субъекта.
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