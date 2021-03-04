В России предложили разрешить продажу обезличенных данных граждан

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) предложило разрешить продажу обезличенных персональных данных россиян — "в том числе для предпринимательской деятельности". Об этом пишет РБК со ссылкой на проект поправок к законопроекту. Документ уточняет порядок получения разрешения на использование персональных данных.

Минцифры предлагает обезличивать данные о пользователе только с его согласия, но могут быть и исключительные случаи. Возвращать данным привязку к личности можно будет для защиты жизни, здоровья, других интересов самого субъекта.