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В России предложили разрешить продажу обезличенных данных граждан

Минцифры подготовило такие поправки к законопроекту.

4 марта 2021, 00:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) предложило разрешить продажу обезличенных персональных данных россиян — "в том числе для предпринимательской деятельности". Об этом пишет РБК со ссылкой на проект поправок к законопроекту. Документ уточняет порядок получения разрешения на использование персональных данных.

"Законопроект позволит повысить эффективность системы защиты прав субъектов персональных данных — наших граждан, а также даст возможность бизнесу использовать данные, полученные в результате обезличивания", — заявил изданию врио директора департамента информационной безопасности Минцифры Дмитрий Реуцкий.

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Минцифры предлагает обезличивать данные о пользователе только с его согласия, но могут быть и исключительные случаи. Возвращать данным привязку к личности можно будет для защиты жизни, здоровья, других интересов самого субъекта.

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Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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