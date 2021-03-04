МГУ вошёл в топ-50 международного рейтинга по шести направлениям

Московский государственный университет имени Ломоносова включили в топ-50 международного рейтинга QS World University Rankings by Subject-2021 по шести направлениям подготовки. Всего вуз представлен в 33 предметных областях. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Quacquarelli Symonds (QS), передаёт РИА "Новости".

Организация провела анализ свыше 13 тысяч учебных программ, по которым учатся студенты в почти 1,4 тысячи университетов в 83 странах. Программы относятся к 51 дисциплине в пяти широких предметных областях. Исследование охватило и 40 образовательных учреждений из РФ.

"В этом году российские вузы получили 278 позиций в пяти отраслевых и 39 предметных рейтингах, в прошлом году они получили 250 позиций, также в пяти отраслевых и 39 предметных рейтингах", — отметили в QS.

В десятку наиболее представленных в предметных рейтингах российских вузов вошли МГУ, ВШЭ, СПбГУ, УрФУ, НГУ, ТГУ, КФУ, РУДН, Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого, Томский политехнический университет, Национальный университет "Московский физико-технический институт".

Отметим, что МГУ занял 24-е место в лингвистике, 29-е в физике и астрономии, 32-е в нефтяном машиностроении, 34-е в математике, 36-е в современных языках, 41-е в философии. Также в топ-100 вуз вошёл по таким направлениям подготовки, как археология, история, гостиничное дело, политика и международные отношения, социальная политика и управление, информатика и информационные технологии, инженерия — механическая, авиационная и промышленная, право, образование, биология, химия.

Другой лидер среди российских вузов — Высшая школа экономики. Учебное заведение представлено в 20 предметных рейтингах. Из них по двум — политика и международные отношения и социология — ВШЭ попала в 50 лучших. Ещё по шести направлениям "Вышка" оказалась в топ-100: история, философия, социальная политика и управление, образование, экономика и эконометрия, математика.

Также в мировой топ-50 по физике и астрономии удалось выйти Московскому физико-техническому институту (50-е место), по нефтяному машиностроению — Томскому политехническому университету (23-е место), по политике и международным отношениям — Московскому государственному институту международных отношений (41-е место), по исполнительским видам искусства — Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского (34-е место), по инженерии — добыче полезных ископаемых — Национальному исследовательскому университету МИСиС (42-е место) и Санкт-Петербургскому горному университету (12-е место).

А ранее стало известно, что МГУ стал лучшим из российских вузов в шанхайском рейтинге.

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