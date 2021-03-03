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СМИ: Заседание конгресса отменили из-за опасений по поводу нового штурма Капитолия

Сторонники теории заговора QAnon считают, что 4 марта должен смениться государственный строй США.

3 марта 2021, 23:55
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Запланированное на 4 марта заседание конгресса США отменено из-за опасений нового штурма Капитолия. Об этом пишет The Washington Post.

Как отмечается, была получена информация о возможном сговоре злоумышленников с целью проникновения в Капитолий.

Сторонники Трампа прорвались к зданию Капитолия в Вашингтоне — видео

Сторонники Трампа прорвались к зданию Капитолия в Вашингтоне — видео

Среди сторонников бывшего американского президента Дональда Трампа получила распространение информация о том, что именно 4 марта должен смениться государственный строй США и Трамп должен вернуть себе полномочия.

Напомним, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов, в частности победу демократа Джо Байдена. В результате погибло пять человек.

А сегодня стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп всерьёз рассматривает возможность участия в президентской гонке за пост американского президента в 2024 году.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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