Запуск корабля Starship Илона Маска экстренно отложили
Основатель SpaceX рассчитывает на ещё одну попытку поднять аппарат в небо сегодня.
Moments AGO: SpaceX #Starship - SN10 flight test aborted last second , pic.twitter.com/yDLLAoO9x9— @KassMedefer (@KMedefer) March 3, 2021
Запуск прототипа космического корабля Starship, предназначенного для полётов на Марс, отложили на неопределённое время из-за внезапно возникшей проблемы с двигателем. Случилось это в последние секунды перед запуском.
"Запуск был отложен из-за проблемы с запуском двигателя", — говорится в трансляции, которая велась в "Ютубе".
Глава Space X Илон Маск сообщил в "Твиттере", что компания рассчитывает почти сразу предпринять ещё одну попытку запуска космического корабля.
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"Увеличиваем предельную тягу и перерабатываем топливо для ещё одной попытки полёта сегодня", — написал бизнесмен.
Добавим, что аппарат во время испытательного полёта должен был подняться на высоту около десяти километров, а потом плавно приземлиться на землю в установленном месте.
Напомним, это уже не первый запуск Starship на высоту более десяти километров. Первый был произведён 10 декабря, тогда ракета взорвалась и разрушилась при посадке. Второй же состоялся 3 февраля, тогда также аппарат взорвался при приземлении. Подобные неприятности случались и до этого. Прототипы корабля взрывались в апреле и феврале 2020-го, а также в ноябре 2019 года.
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