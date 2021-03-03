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Запуск корабля Starship Илона Маска экстренно отложили

Основатель SpaceX рассчитывает на ещё одну попытку поднять аппарат в небо сегодня.

3 марта 2021, 21:35

Запуск прототипа космического корабля Starship, предназначенного для полётов на Марс, отложили на неопределённое время из-за внезапно возникшей проблемы с двигателем. Случилось это в последние секунды перед запуском.

"Запуск был отложен из-за проблемы с запуском двигателя", — говорится в трансляции, которая велась в "Ютубе".

Глава Space X Илон Маск сообщил в "Твиттере", что компания рассчитывает почти сразу предпринять ещё одну попытку запуска космического корабля.

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"Увеличиваем предельную тягу и перерабатываем топливо для ещё одной попытки полёта сегодня", — написал бизнесмен.

Добавим, что аппарат во время испытательного полёта должен был подняться на высоту около десяти километров, а потом плавно приземлиться на землю в установленном месте.

Напомним, это уже не первый запуск Starship на высоту более десяти километров. Первый был произведён 10 декабря, тогда ракета взорвалась и разрушилась при посадке. Второй же состоялся 3 февраля, тогда также аппарат взорвался при приземлении. Подобные неприятности случались и до этого. Прототипы корабля взрывались в апреле и феврале 2020-го, а также в ноябре 2019 года.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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