Запуск корабля Starship Илона Маска экстренно отложили

Moments AGO: SpaceX #Starship - SN10 flight test aborted last second , pic.twitter.com/yDLLAoO9x9 — @KassMedefer (@KMedefer) March 3, 2021

Запуск прототипа космического корабля Starship, предназначенного для полётов на Марс, отложили на неопределённое время из-за внезапно возникшей проблемы с двигателем. Случилось это в последние секунды перед запуском.

"Запуск был отложен из-за проблемы с запуском двигателя", — говорится в трансляции, которая велась в "Ютубе".

Глава Space X Илон Маск сообщил в "Твиттере", что компания рассчитывает почти сразу предпринять ещё одну попытку запуска космического корабля.

"Увеличиваем предельную тягу и перерабатываем топливо для ещё одной попытки полёта сегодня", — написал бизнесмен.

Добавим, что аппарат во время испытательного полёта должен был подняться на высоту около десяти километров, а потом плавно приземлиться на землю в установленном месте.

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