Американский стратегический бомбардировщик совершил тренировочный полёт над Литвой
Целью назвали демонстрацию готовности "оперативно реагировать на угрозы средствами сдерживания".
Фото © ТАСС / Zuma
Стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США совершил тренировочный полёт над Литвой. Об этом сообщили в Минобороны прибалтийской республики.
"Данным полётом наш трансатлантический партнёр ещё раз наглядно продемонстрировал солидарность НАТО, союзнические обязательства по коллективной обороне и готовность оперативно реагировать на угрозы средствами сдерживания", — уточнил глава военного ведомства Литвы Арвидас Анушаускас.
Как отмечается, полёт был частью тренировочной операции, заранее скоординированной с другими членами НАТО. В небе бомбардировщик США сопровождали истребители ВВС Италии и Германии, дислоцированные по ротации на базе Зокняй в Литве.
Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 был поднят в воздух для перехвата двух бомбардировщиков ВВС США, которые были обнаружены в пространстве над Балтийским морем и приближались к государственной границе РФ.
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