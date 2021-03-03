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Президент Эстонии допустила, что страна закупит "Спутник V"

То же самое касается препарата китайского производства.

3 марта 2021, 20:51
<p>Фото © <a href="https://sputnikvaccine.com/rus/about-vaccine/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sputnikvaccine.com</a></p>

Фото © Sputnikvaccine.com

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что страна готова применять для вакцинации российский препарат "Спутник V", если он будет одобрен для использования в странах Евросоюза.

"Эстонское правительство придерживается позиции, что если "Спутник V" или Sinovac (вакцина китайского производства. — Прим. Лайфа) зарегистрируют в Европе и признают их использование безопасным, то мы эти вакцины будем совершенно аполитичным образом давать нашим людям", — сказала Кальюлайд на пресс-конференции.

Словакия получила первую партию российской вакцины "Спутник V"

Словакия получила первую партию российской вакцины "Спутник V"

Ранее Лайф сообщал, что президент Чехии Милош Земан попросил российского коллегу Владимира Путина предоставить стране вакцину от коронавируса.

Напомним, на сегодняшний день препарат зарегистрирован уже в 42 странах с общим населением более 1,1 миллиарда человек.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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