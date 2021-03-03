Президент Эстонии допустила, что страна закупит "Спутник V"
То же самое касается препарата китайского производства.
Фото © Sputnikvaccine.com
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что страна готова применять для вакцинации российский препарат "Спутник V", если он будет одобрен для использования в странах Евросоюза.
"Эстонское правительство придерживается позиции, что если "Спутник V" или Sinovac (вакцина китайского производства. — Прим. Лайфа) зарегистрируют в Европе и признают их использование безопасным, то мы эти вакцины будем совершенно аполитичным образом давать нашим людям", — сказала Кальюлайд на пресс-конференции.
Ранее Лайф сообщал, что президент Чехии Милош Земан попросил российского коллегу Владимира Путина предоставить стране вакцину от коронавируса.
Напомним, на сегодняшний день препарат зарегистрирован уже в 42 странах с общим населением более 1,1 миллиарда человек.
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