"Любовница" Мамаева решила судиться с его женой Аланой
Поводом для этого стали обвинения со стороны Аланы.
Фото © Instagram / alana_mamaeva
Предполагаемая любовница российского футболиста Павла Мамаева решила подать на его супругу Алану в суд. Адвокаты уже готовят документы. Об этом пишут "Дни.ру" со ссылкой на пост Ирен Гарсии Корено в "Инстаграме".
"Учитывая последние комментарии, фотографии и личные угрозы, которые были опубликованы в социальных сетях Аланой Мамаевой, я бы хотела проинформировать вас, что это дело изучают мои адвокаты, чтобы подать соответствующий судебный иск", — написала испанка Ирен Гарсия Корено.
Буквально накануне Мамаева обвинила супруга в очередной измене. Она даже опубликовала фото девушки, с которой ей изменил муж. А в сториз в "Инстаграме" пояснила, что "иногда давать кому-то второй шанс — как давать вторую пулю тому, кто не попал в вас первый раз, потому что промахнулся".
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