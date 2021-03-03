"Любовница" Мамаева решила судиться с его женой Аланой

Предполагаемая любовница российского футболиста Павла Мамаева решила подать на его супругу Алану в суд. Адвокаты уже готовят документы. Об этом пишут "Дни.ру" со ссылкой на пост Ирен Гарсии Корено в "Инстаграме".

"Учитывая последние комментарии, фотографии и личные угрозы, которые были опубликованы в социальных сетях Аланой Мамаевой, я бы хотела проинформировать вас, что это дело изучают мои адвокаты, чтобы подать соответствующий судебный иск", — написала испанка Ирен Гарсия Корено.

Буквально накануне Мамаева обвинила супруга в очередной измене. Она даже опубликовала фото девушки, с которой ей изменил муж. А в сториз в "Инстаграме" пояснила, что "иногда давать кому-то второй шанс — как давать вторую пулю тому, кто не попал в вас первый раз, потому что промахнулся".