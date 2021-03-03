СМИ узнали о готовности Трампа опять пойти на выборы, но уже без Пенса
Вице-президентом в случае его победы может стать губернатор одного из штатов.
Фото © Zuma / ТАСС
Бывший президент США Дональд Трамп всерьёз рассматривает возможность участия в президентской гонке за пост американского президента в 2024 году. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
По сведениям агентства, советники рекомендуют Трампу отказаться от кандидатуры Майкла Пенса на пост вице-президента. В числе возможных кандидатов названа нынешний губернатор южной Дакоты Кристи Ноэм. Однако не исключается, что это может быть и другая женщина-афроамериканка.
При этом отмечается, что решение Трампа относительно участия в президентских выборах ещё не окончательное.
Ранее Лайф писал, что бывший глава Белого дома назвал Байдена худшим президентом в истории США.
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