США перестали быть самой привлекательной для трудовых мигрантов страной

Канада в 2020 году потеснила США в рейтинге самых популярных стран для работы. Об этом говорится по результатам совместного исследования BCG и The Network "Анализ глобального рынка талантов — физического и виртуального".

Согласно представленным данным, пандемия новой коронавирусной инфекции изменила отношение соискателей работы к трудовой деятельности за границей. Сообщается, что их стали привлекать те страны, где лучше борются с коронавирусом.

При этом из 209 тысяч участников из 190 стран около 50% респондентов заявили о готовности переехать в другую страну ради работы.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков, комментируя новость о большом скоплении мигрантов на границе США с Мексикой, заявил, что в скором времени Штаты "станут страной белого меньшинства".

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