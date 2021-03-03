США перестали быть самой привлекательной для трудовых мигрантов страной
Соискатели стали отдавать предпочтение странам, успешнее справляющимся с коронавирусом.
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Канада в 2020 году потеснила США в рейтинге самых популярных стран для работы. Об этом говорится по результатам совместного исследования BCG и The Network "Анализ глобального рынка талантов — физического и виртуального".
Согласно представленным данным, пандемия новой коронавирусной инфекции изменила отношение соискателей работы к трудовой деятельности за границей. Сообщается, что их стали привлекать те страны, где лучше борются с коронавирусом.
При этом из 209 тысяч участников из 190 стран около 50% респондентов заявили о готовности переехать в другую страну ради работы.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков, комментируя новость о большом скоплении мигрантов на границе США с Мексикой, заявил, что в скором времени Штаты "станут страной белого меньшинства".
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