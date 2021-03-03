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США перестали быть самой привлекательной для трудовых мигрантов страной

Соискатели стали отдавать предпочтение странам, успешнее справляющимся с коронавирусом.

3 марта 2021, 22:59
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Канада в 2020 году потеснила США в рейтинге самых популярных стран для работы. Об этом говорится по результатам совместного исследования BCG и The Network "Анализ глобального рынка талантов — физического и виртуального".

Согласно представленным данным, пандемия новой коронавирусной инфекции изменила отношение соискателей работы к трудовой деятельности за границей. Сообщается, что их стали привлекать те страны, где лучше борются с коронавирусом.

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При этом из 209 тысяч участников из 190 стран около 50% респондентов заявили о готовности переехать в другую страну ради работы.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков, комментируя новость о большом скоплении мигрантов на границе США с Мексикой, заявил, что в скором времени Штаты "станут страной белого меньшинства".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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