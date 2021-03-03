Миранчук вышел на замену и голом помог "Аталанте" разгромить аутсайдера чемпионата Италии

Футбольный клуб "Аталанта" разгромил соперников из "Кротоне" в матче 25-го тура чемпионата Италии, одним из голов отметился полузащитник Алексей Миранчук.

Россиянин вышел на замену на 63-й минуте, когда счёт был 4:1 в пользу его команды, и помог довести дело до более уверенного разгрома, отличившись на 85-й минуте. Миранчук принял мяч у линии штрафной и пробил по воротам, попав в сетку после удара о штангу. В итоге встреча завершилась со счётом 5:1.

Всего за 20 сыгранных матчей, в которых он провёл на поле 540 минут, Миранчук забил уже пять мячей и отдал одну голевую передачу. В чемпионате страны это его второй гол.

Победа позволила команде из Бергамо набрать 49 очков и сохранить четвёртое место в турнирной таблице, отставание от лидирующего "Интера" составляет семь баллов. При этом миланцы имеют ещё матч в запасе. "Кротоне" же с 12 очками располагается на последней строчке, серия поражений команды насчитывает семь матчей подряд.

Ранее Лайф рассказывал, что Александр Головин оформил две голевые передачи и помог "Монако" победить "Брест" со счётом 2:0.

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