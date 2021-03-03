Россия максимально приблизилась к Белоруссии по уровню продовольственной безопасности

Россия улучшила своё место в рейтинге Глобального индекса продовольственной безопасности и вплотную приблизилась к Белоруссии. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, который ежегодно составляют аналитики The Economist Intelligence Unit при поддержке Corteva Agriscience.

За минувший год страна поднялась с 42-го на 24-е место, набрав 73,7 балла из 100 возможных (годом ранее было 69,7 балла). Как следует из рейтинга, это говорит о хорошем уровне безопасности страны. Белоруссия же идёт на 23-й позиции с 73,8 балла в активе. При этом в 2019 году она занимала 36-е место.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько в интервью РБК отметил, что Белоруссия имеет более высокий уровень продовольственной безопасности, так как это "компактно расположенная социалистическая страна" с однородными климатическими условиями, развитым агропромышленным комплексом и хорошо организованной логистикой. Однако он назвал большим успехом рывок России в новом рейтинге, так как на экономику нашей страны влияют колоссальные расстояния, тяжёлая логистика и различия в природно-климатических условиях.

Глобальный индекс основывается на 59 различных показателях и представляет собой динамическую количественную и качественную эталонную модель, как заявляют его авторы. Общая оценка рассчитывается как средневзвешенное значение по четырём критериям: доступность продуктов питания, их наличие, качество и безопасность, а также разнообразие природных ресурсов и их устойчивость.

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