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"Союзники одни, но освободят другие": Болгар рассорила статья об отношениях с Россией

Дискуссию вызвал материал о планах ввести уроки патриотического воспитания в школах.

3 марта 2021, 22:20
<p>Фото: © Pixabay</p>

Фото: © Pixabay

В Болгарии нет однозначного позитивного или негативного отношения к России. Одни напоминают, что однажды были спасены от турецкого ига, другие видят сейчас союзником только Запад. Горячая дискуссия разгорелась из-за статьи в местной газете "Факты".

Как сообщают "Иносми", в этом материале эксперты не сошлись во мнениях: историк Вадим Трухачёв призвал сократить связи с Болгарией на период правления Бойко Борисова. А политолог Михаил Александров уверен в том, что, несмотря на то что НАТО, по сути, готовится к противостоянию с Россией, власти Болгарии никогда не были против Кремля.

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"Болгария никогда не была против России, а Россия всегда была против Болгарии и освободила нас всего раз — во второй раз она нас оккупировала", — ответил на материал "Фактов" Стефан.

В свою очередь, пользователь Шпек уверен, что Болгария, являясь членом НАТО, автоматически становится врагом России.

"Но болгары — трусы. По его мнению, они сделают всё ради богатых туристов", — уточняет он.

"Мы союзники одних, но нас освободят другие!" — пишет пользователь Де жа вю, вспоминая о событиях Второй мировой войны.

Ранее Лайф рассказывал, что Болгария выслала российского дипломата из-за обвинений в шпионаже.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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