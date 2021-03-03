Глава МИД Украины обиделся на премьера Словакии за шутку об обмене Закарпатья на "Спутник V"

Ранее у словацкого премьера спросили, что тот пообещал России в обмен на поставки вакцины от коронавируса "Спутник V". Матович ответил, что договорился о передаче Закарпатской Украины. Позже он пояснил, что это была шутка. Однако в МИД Незалежной посчитали его слова оскорбительными и потребовали извинений.