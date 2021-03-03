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Глава МИД Украины обиделся на премьера Словакии за шутку об обмене Закарпатья на "Спутник V"

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что подобные заявления портят отношения между странами.

3 марта 2021, 22:04
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко прокомментировал шутку премьер-министра Словакии Игоря Матовича. Тот "пообещал" передать Закарпатье России в обмен на вакцину от ковида "Спутник V".

"Пусть обменяет на несколько регионов Словакии", — написал глава украинского внешнеполитического ведомства в "Твиттере".

Словакия получила первую партию российской вакцины "Спутник V"

Словакия получила первую партию российской вакцины "Спутник V"

Кулеба считает, что Матович своими "некорректными высказываниями портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией".

Ранее у словацкого премьера спросили, что тот пообещал России в обмен на поставки вакцины от коронавируса "Спутник V". Матович ответил, что договорился о передаче Закарпатской Украины. Позже он пояснил, что это была шутка. Однако в МИД Незалежной посчитали его слова оскорбительными и потребовали извинений.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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