"Прошу тебя не мешать": Измученный Алибасов обратился к бывшей супруге — видео

Видео © Instagram / alibasov_nana

Продюсер Бари Алибасов обратился к своей бывшей супруге — народной артистке РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной — с просьбой не мешать оформлению официального развода, отметив, что им начали пользоваться злоумышленники. При этом на видео, которое опубликовано в его инстаграме, Алибасов лежит на кровати и выглядит уставшим и измученным.

"Лидуша, мои чувства к тебе не гаснут. Я люблю тебя так же сильно, как и последнюю четверть века. К сожалению, нашим с тобой официальным браком начинают пользоваться окружающие тебя злоумышленники. Ради пиара на наших с тобой фамилиях", — сказал продюсер.

Он уверен, что вмешивающиеся в бракоразводный процесс планируют получить 25% его наследства.

Продюсер попросил Федосееву-Шукшину не мешать оформлению развода, уточнив, что она "сама же его и инициировала". Это, по словам Алибасова, необходимо для сохранения между ними дружеских отношений на всю оставшуюся жизнь, как они "и планировали".

В описании к видеоролику поясняется, что под злоумышленницей понимается дочь Лидии — Ольга, которая в случае смерти Алибасова якобы и получит наследство продюсера. Всё это время, как утверждает сторона Алибасова, девушка пыталась довести его до смерти.

"Новая жалкая попытка Шукшиных прильнуть к славе и деньгам Алибасовых снова захлебнётся 4 марта в суде, и БК добьётся окончательного развода с Шукшиной", — говорится в записи.

Ранее Лайф рассказывал о том, какой стала жизнь Бари Алибасова после отравления "Кротом".

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