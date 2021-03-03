"Мой поступок не героический": Как парализованный житель Пятигорска помогает другим

Несколько лет назад жизнь 29-летнего красноярца Романа Печенина разделилась на до и после. Он попал в аварию и получил серьёзные травмы, в результате чего оказался прикованным к постели. Полностью парализованный, он фактически был отрезан от мира, пока о нём не узнал 48-летний Виталий Кравченко из Пятигорска.

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Проблема Романа мужчине знакома не понаслышке — он сам практически полностью парализован. Но это не помешало ему жить полной жизнью. У Виталия есть собственный сайт, на котором он публикует свои книги, рассказы, фото и видео. Там же он показал, как работает на компьютере с помощью кнопки во рту и на руке.

— Увидев этот ролик, со мной связался парень. Он сказал, что у него есть устройство, с помощью которого можно управлять компьютером без рук. Он приобрёл его для меня и прислал. Я стал учиться им пользоваться. Такое устройство позволяет управлять компьютером взглядом, нужно только подключить его через USB-порт. Однако стоит оно около 100 тысяч рублей, — рассказывает Виталий Кравченко.

Из передачи по телевизору Виталий узнал печальную историю Романа. Поняв, что он привык к своему старому приспособлению, решил отдать свой подарок молодому человеку — ему нужнее.

— Он сирота, к постели прикован. За ним ухаживает совершенно чужая женщина. Живут они дружно, но она пожилая и помощи ждать неоткуда. Решил отдать ему своё устройство. Он молодой, ему надо развиваться, общаться, — говорит Виталий.

За спиной у Виталия ещё один добрый поступок. Алексею из Сыктывкара он подарил электрическую инвалидную коляску с вертикализатором. Сам мужчина ею пользоваться не может — некому сажать. Через Интернет ему написал отец Алексея Эдуард, которому она была необходима. С помощью такой коляски парализованный человек может как просто стоять, так и ездить стоя.

— Получить такое устройство от незнакомого человека — это больше, чем подарок. Эмоции словами не передать. Лёша очень доволен. Вертикализатор для инвалидов, которые всё время проводят лёжа, крайне необходим. Улучшается кровообращение, и органы кишечника лучше работают. Правда, передвигаться на таком устройстве на длинные дистанции трудно, но хотя бы сын может вставать и в окно смотреть, — с благодарностью говорит Эдуард, отец Алексея.

Несмотря на слова благодарности, Виталий скромничает и просит не называть его героем. Свои поступки он не считает выдающимися и уверен, что на его месте любой поступил бы так же.

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