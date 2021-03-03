Учёные доказали "любовь" коронавируса к определённой группе крови

Люди со второй группой крови более подвержены заражению коронавирусом. Белковый комплекс инфекции, который используется для прикрепления к клеткам, лучше связывается именно с этой группой. К такому выводу пришли учёные из больницы Brigham and Women's в Бостоне. Результаты их исследования опубликованы в журнале Американского общества гематологии Blood Advances.

Для анализа специалисты изучили взаимодействие коронавируса с эритроцитами каждой из групп крови и выяснили, что белковый комплекс RBD предпочитает респираторные клетки (клетки эпителия на стенках лёгочных альвеол, через которые осуществляется газообмен) именно второй группы крови и не связывается с её эритроцитами. Также RBD игнорирует респираторные клетки и красные кровяные тельца других групп крови.

"Интересно, что вирусный RBD действительно предпочитает антигены II группы крови, которые находятся на респираторных клетках", — отметил ведущий автор исследования доктор Шон Стоуэлл.

Изучение взаимодействия вируса с каждой из них позволит найти новые лекарства или методы профилактики.

При этом второй этап исследования показал связь коронавируса нового типа и инфекции, вызвавшей вспышку атипичной пневмонии в 2002–2003 годах. Так, несмотря на различие в доменах RBD, он также предпочитает антигены второй группы крови на респираторных клетках.

При этом учёные уточняют, что их выводы не предсказывают тяжесть течения болезни у людей с разными группами крови, а лишь представляют один из механизмов влияния CoViD-19. Специалисты намерены продолжать исследования для лучшего понимания связи между группой крови и восприимчивостью коронавируса.

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