AMD представила новейшую видеокарту Radeon RX 6700 XT
Стоимость составит чуть менее $500
Фото © AMD
Компания AMD анонсировала выход видеокарты Radeon RX 6700 XT. Ожидается, что она поступит в продажу уже 18 марта. Рекомендуемая цена — $479.
Помимо референсного варианта будут доступны и версии от компаний ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE и XFX.
По заявлению AMD, новая карта предназначена для работы с разрешением 1440p. Ожидается, что по производительности она превзойдёт RTX 3070 от NVIDIA.
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