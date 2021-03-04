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Опубликовано 3 марта 2021, 21:55

Компания AMD представила видеокарту Radeon RX 6700 XT

Стоимость оборудования составит чуть менее $500.

Компания AMD анонсировала выход видеокарты Radeon RX 6700 XT. Ожидается, что она поступит в продажу уже 18 марта. Рекомендуемая цена — $479.

Помимо референсного варианта будут доступны и версии от компаний ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE и XFX.

AMD продолжит войну с NVIDIA с помощью новейшей видеокарты
AMD продолжит войну с NVIDIA с помощью новейшей видеокарты

По заявлению AMD, новая карта предназначена для работы с разрешением 1440p. Ожидается, что по производительности она превзойдёт RTX 3070 от NVIDIA.

Ранее Лайф писал о том, что в период пандемии коронавируса всё большее число россиян выбирали в качестве способа развлечений компьютерные игры.

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Фото © AMD

Артем Порвин
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