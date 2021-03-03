Российские пользователи пожаловались на сбой в работе Google и YouTube

Российские пользователи массово жалуются на проблемы в работе сервисов американского IT-гиганта Google, в том числе видеохостинга YouTube. Это следует из жалоб на портале Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Основные города — источники жалоб на сбои в Google. Данные © Downdetector

На территории России зафиксировано уже более тысячи отчётов о сбоях в работе Google, в том числе касающихся его основного сайта. Также есть жалобы на работу поисковика, проблемы со входом в учётную запись.

Что касается видеохостинга YouTube, жалоб уже более 1,5 тысячи. У большинства столкнувшихся с проблемами не загружается сайт. У некоторых не воспроизводятся ролики.

Ранее в США подали иск об удалении мессенджера Telegram из магазина Google Play.

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