Российские пользователи пожаловались на сбой в работе Google и YouTube
Одни не могут открыть сайт, у других не загружаются видеоролики.
Фото © Pixabay
Российские пользователи массово жалуются на проблемы в работе сервисов американского IT-гиганта Google, в том числе видеохостинга YouTube. Это следует из жалоб на портале Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.
Основные города — источники жалоб на сбои в Google. Данные © Downdetector
На территории России зафиксировано уже более тысячи отчётов о сбоях в работе Google, в том числе касающихся его основного сайта. Также есть жалобы на работу поисковика, проблемы со входом в учётную запись.
Что касается видеохостинга YouTube, жалоб уже более 1,5 тысячи. У большинства столкнувшихся с проблемами не загружается сайт. У некоторых не воспроизводятся ролики.
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