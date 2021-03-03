"Какой-то паноптикум": Захарова не оценила идею Авакова о вещании из Киева на русском

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала паноптикумом идею главы МВД Украины Арсена Авакова начать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру. Об этом она сказала в интервью "Звезде".

"То, что он заявляет, — какой-то паноптикум... Если ты занимаешься внутренними делами и считаешь, что русский язык — часть культуры Украины, зачем же ты поддерживаешь закрытие русскоязычных украинских каналов, на которых работают украинские граждане, и инвестируют в них граждане Украины, и смотрят их граждане Украины? — отметила Мария Захарова.

Она добавила, что украинские власти весьма цинично подходят к языковой политике. Так, с одной стороны, они препятствуют установлению паритетного отношения к языкам в Незалежной, а с другой, выступают за организацию вещания на русском в других странах.

Ранее Лайф сообщал, что Аваков назвал русский язык "слобожанским". Идею организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру он объяснил тем, что русская языковая культура "в значительной мере" принадлежит и украинцам.

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