В США заявили о "подрывной роли" России на мировой арене

Россия по-прежнему играет "подрывную роль" в мире и вместе с Китаем мешает защите интересов США. Об этом сказано в переходных положениях американской стратегии по нацбезопасности.

"Россия по-прежнему полна решимости усилить своё глобальное влияние и играть подрывную роль на мировой арене. И Пекин, и Москва приложили значительные усилия к тому, чтобы проверить сильные стороны США и помешать нам защищать наши интересы и интересы союзников по всему миру", — говорится в документе.

В Вашингтоне также утверждают, что США столкнулись с "миром растущего национализма, отступающей демократии, растущего соперничества с Китаем, Россией и другими авторитарными государствами", а также технологической революцией, меняющей все аспекты жизни.

При этом там подчеркнули, что намерены противостоять угрозе, исходящей от ядерного оружия, избегать дорогостоящих гонок вооружения и восстанавливать свою репутацию мирового лидера в сфере контроля над вооружениями.

"Вот почему мы быстро пришли к тому, чтобы продлить договор СНВ-3 с Россией. <...> Мы предпримем шаги для сокращения роли ядерного оружия в нашей стратегии национальной безопасности", — уточняется в тексте документа.

Кроме того, Штаты заверили, что будут выполнять свои обязательства по сдерживанию недружественных действий на прежнем уровне. В то же время в Вашингтоне заявляют о готовности к диалогу с Москвой и Пекином по вопросу новых военных технологий, "касающихся стратегической стабильности".

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не намерены насаждать демократию за рубежом путём военных интервенций и насильственной смены авторитарных режимов. Он также назвал Россию серьёзным геополитическим вызовом, а Китай — главным противником своей страны.

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