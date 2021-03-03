Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В США заявили о "подрывной роли" России на мировой арене

При этом в Вашингтоне уверены, что Москва и Пекин мешают им отстаивать свои интересы в мире.

3 марта 2021, 23:07
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россия по-прежнему играет "подрывную роль" в мире и вместе с Китаем мешает защите интересов США. Об этом сказано в переходных положениях американской стратегии по нацбезопасности.

"Россия по-прежнему полна решимости усилить своё глобальное влияние и играть подрывную роль на мировой арене. И Пекин, и Москва приложили значительные усилия к тому, чтобы проверить сильные стороны США и помешать нам защищать наши интересы и интересы союзников по всему миру", — говорится в документе.

В Вашингтоне также утверждают, что США столкнулись с "миром растущего национализма, отступающей демократии, растущего соперничества с Китаем, Россией и другими авторитарными государствами", а также технологической революцией, меняющей все аспекты жизни.

СМИ: Американская подлодка была готова топить российские корабли у берегов Сирии

СМИ: Американская подлодка была готова топить российские корабли у берегов Сирии

При этом там подчеркнули, что намерены противостоять угрозе, исходящей от ядерного оружия, избегать дорогостоящих гонок вооружения и восстанавливать свою репутацию мирового лидера в сфере контроля над вооружениями.

"Вот почему мы быстро пришли к тому, чтобы продлить договор СНВ-3 с Россией. <...> Мы предпримем шаги для сокращения роли ядерного оружия в нашей стратегии национальной безопасности", — уточняется в тексте документа.

Кроме того, Штаты заверили, что будут выполнять свои обязательства по сдерживанию недружественных действий на прежнем уровне. В то же время в Вашингтоне заявляют о готовности к диалогу с Москвой и Пекином по вопросу новых военных технологий, "касающихся стратегической стабильности".

"Наконец-то": Захарова отреагировала на обещание США не свергать режимы

"Наконец-то": Захарова отреагировала на обещание США не свергать режимы

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не намерены насаждать демократию за рубежом путём военных интервенций и насильственной смены авторитарных режимов. Он также назвал Россию серьёзным геополитическим вызовом, а Китай — главным противником своей страны.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

США перестали быть самой привлекательной для трудовых мигрантов страной

сегодня в 22:59

Россия максимально приблизилась к Белоруссии по уровню продовольственной безопасности

сегодня в 22:23

"Какой-то паноптикум": Захарова не оценила идею Авакова о вещании из Киева на русском

сегодня в 22:37
Life

SpaceX впервые успешно запустила и посадила прототип корабля Starship

сегодня в 23:27

Глава Кировского района Ленобласти задержан по делу о злоупотреблении полномочиями

сегодня в 23:11

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1