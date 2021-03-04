У россиян возникли масштабные проблемы при оформлении ОСАГО

Обновлённая три дня назад единая автоматизированная система техосмотра работает со сбоями и не позволяет страховщикам оформлять полисы ОСАГО. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на маркетплейс "Сравни.ру" и крупнейших игроков страхового рынка.

"Весь рынок столкнулся с этой проблемой: ЕАИСТО до сих пор не даёт ответы о наличии или отсутствии диагностических карт. Сервис был не готов к запуску с 1 марта", — пишет издание со ссылкой на пресс-службу компании "Югория".

Отмечается, что, если до конца недели система не стабилизируется, компании ожидают получить большое число жалоб от пользователей.

В "Ингосстрахе", в свою очередь, сообщают, что при заключении договора ОСАГО после обновления системы ЕАИСТО невозможно проверить, имеется ли у клиента диагностическая карта.

В октябре прошлого года автовладельцам была предоставлена возможность приобретать полисы ОСАГО не только через официальные сайты страховых компаний, но и через маркетплейс.

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