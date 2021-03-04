Врачи рассказали о состоянии пострадавших при столкновении автобусов на Камчатке

Одна из пострадавших в серьёзном ДТП с участием двух автобусов на Камчатке находится в тяжёлом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести. Об этом со ссылкой на Минздрав региона сообщает "Кам 24".

"Всего в аварии пострадало 12 человек, в том числе две девочки в возрасте 3,5 и 7 лет. Госпитализация детям не потребовалась, им назначено амбулаторное лечение. В больницу были доставлены семь взрослых пассажиров. Одна из госпитализированных — в тяжёлом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести", — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Водителя одного из транспортных средств задержали в рамках уголовного дела, возбуждённого по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть двух или более лиц".

Напомним, столкновение рейсовых автобусов произошло 3 марта. Один из них ехал из краевой столицы в посёлок Мильково, другой — из Усть-Камчатска в Петропавловск-Камчатский. Водитель одного из транспортных средств превысил разрешённую скорость и выехал на встречную полосу, после чего попал в снежный занос и столкнулся с другим автобусом. В результате ДТП погибло два человека: водитель одного из транспортных средств и пассажир другого.

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