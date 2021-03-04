"Симпсонов" решили продлить ещё на два сезона
Создатель проекта пообещал зрителям много больших сюрпризов.
Телеканал Fox продлил мультипликационный комедийный сериал "Симпсоны" на 33-й и 34-й сезоны, сообщает портал Deadline.
"Искренне приятно объявить о сезонах 33 и 34 для "Симпсонов". Мы продолжаем надеяться, что в конце концов они всё сделают правильно", — сказал генеральный директор Fox Entertainment Чарли Колльер.
Таким образом, шоу будет выходить по меньшей мере до 2023 года, а количество серий составит 757, что является рекордом для анимационного сериала. Юбилейный 700-й эпизод выйдет в эфир уже 21 марта текущего года.
Создатель проекта Мэтт Грейнинг уточнил, что все участники шоу с воодушевлением восприняли эту новость. Также он пообещал зрителям много больших сюрпризов. Так, по его словам, Гомер должен потерять волосы, Милхаус получит контактные линзы, а Барт в тридцать третий раз отметит свой десятый день рождения.
Ранее стриминговая платформа HBO показала в одном трейлере анонс всех сериалов 2021 года.
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