HBO показала в одном трейлере анонс всех сериалов 2021 года

Американская стриминговая платформа HBO опубликовала трейлер-список сериалов, выходящих в этом году.

В нём анонсируются: "Мейр из Исттауна" с Кейт Уинслет в главной роли;

"Невероятные";

"Медвежий угол";

"Тренировочный лагерь";

"Бетти";

"Умерь свой энтузиазм";

"Сцены из супружеской жизни" (мини-сериал) и другие.

Отдельно стоит отметить ряд документальных лент. В частности, "Аллен против Фэрроу" (об обвинениях в педофилии в адрес режиссёра Вуди Аллена).

Также HBO представит сериал "Тина" (об американской певице Тине Тёрнер), а ещё проект о сёрфере Гарретте Макнамаре "100-футовая волна".

Ранее стало известно, что HBO Max начала подготовку к съёмкам анимационного сериала по мотивам "Игры престолов".

Авторы