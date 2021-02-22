HBO показала в одном трейлере анонс всех сериалов 2021 года
В нём есть как художественные фильмы, так и документальные ленты.
Американская стриминговая платформа HBO опубликовала трейлер-список сериалов, выходящих в этом году.
В нём анонсируются:
- "Мейр из Исттауна" с Кейт Уинслет в главной роли;
- "Невероятные";
- "Медвежий угол";
- "Тренировочный лагерь";
- "Бетти";
- "Умерь свой энтузиазм";
- "Сцены из супружеской жизни" (мини-сериал)
и другие.
Отдельно стоит отметить ряд документальных лент. В частности, "Аллен против Фэрроу" (об обвинениях в педофилии в адрес режиссёра Вуди Аллена).
Также HBO представит сериал "Тина" (об американской певице Тине Тёрнер), а ещё проект о сёрфере Гарретте Макнамаре "100-футовая волна".
Ранее стало известно, что HBO Max начала подготовку к съёмкам анимационного сериала по мотивам "Игры престолов".
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