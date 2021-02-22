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HBO показала в одном трейлере анонс всех сериалов 2021 года

В нём есть как художественные фильмы, так и документальные ленты.

22 февраля 2021, 19:17

Американская стриминговая платформа HBO опубликовала трейлер-список сериалов, выходящих в этом году.

В нём анонсируются:

  • "Мейр из Исттауна" с Кейт Уинслет в главной роли;
  • "Невероятные";
  • "Медвежий угол";
  • "Тренировочный лагерь";
  • "Бетти";
  • "Умерь свой энтузиазм";
  • "Сцены из супружеской жизни" (мини-сериал)

и другие.

Отдельно стоит отметить ряд документальных лент. В частности, "Аллен против Фэрроу" (об обвинениях в педофилии в адрес режиссёра Вуди Аллена).

Также HBO представит сериал "Тина" (об американской певице Тине Тёрнер), а ещё проект о сёрфере Гарретте Макнамаре "100-футовая волна".

Студия HBO снимет сериал о Гарри Поттере

Студия HBO снимет сериал о Гарри Поттере

Ранее стало известно, что HBO Max начала подготовку к съёмкам анимационного сериала по мотивам "Игры престолов".

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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