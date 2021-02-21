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10 случаев, когда актёров омолаживали с помощью компьютерной графики, о которых вы узнаете только сейчас

Время не щадит никого и голливудских звёзд в том числе. Но это совсем не повод не браться за роли персонажей, которые по сюжету моложе, чем актёр на самом деле. Способов выйти из ситуации много. Современные технологии влёгкую убирают налёт времени с лиц героев. В подборке ниже — 10 примеров применения компьютерной графики во благо искусства.

21 февраля 2021, 10:00

Фото © Marvel Studios, HBO

Роберт Дауни — младший в фильме "Первый мститель. Противостояние" (2016)

Фото © Marvel Studios

Фото © Marvel Studios

Энтони Хопкинс в сериале "Мир Дикого Запада" (2016 г. — настоящее время)

Фото © HBO

Фото © HBO

Сэмюэл Л. Джексон в фильме "Капитан Марвел" (2019)

Фото © Walt Disney Studios

Фото © Walt Disney Studios

Мишель Пфайффер в фильме "Человек-муравей и Оса" (2018)

Фото © Marvel Studios

Фото © Marvel Studios

Уилл Смит в фильме "Гемини" (2019)

Фото © Paramount Pictures

Фото © Paramount Pictures

Роберт Де Ниро в фильме "Ирландец" (2019)

Фото © Netflix

Фото © Netflix

Дженнифер Коннелли в фильме "Американская пастораль" (2016)

Фото © Lionsgate

Фото © Lionsgate

Джонни Депп в фильме "Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки" (2015)

Фото © Walt Disney Studios Motion Pictures

Фото © Walt Disney Studios Motion Pictures

"Джефф Бриджес в фильме "Трон. Наследие" (2010)

Фото © Walt Disney Studios

Фото © Walt Disney Studios

Дуэйн Джонсон в фильме "Полтора шпиона" (2016)

Фото © New Line Cinema

Фото © New Line Cinema

Актёры в подборке — лишь часть примеров из длинного списка случаев, когда звёзд омолаживали в фильмах. Ещё больше — в материале Bored Panda.

Актёр из "Остаться в живых" шокировал поклонников, ведь за 10 лет он ничуть не постарел

Актёр из "Остаться в живых" шокировал поклонников, ведь за 10 лет он ничуть не постарел

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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