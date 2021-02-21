10 случаев, когда актёров омолаживали с помощью компьютерной графики, о которых вы узнаете только сейчас
Время не щадит никого и голливудских звёзд в том числе. Но это совсем не повод не браться за роли персонажей, которые по сюжету моложе, чем актёр на самом деле. Способов выйти из ситуации много. Современные технологии влёгкую убирают налёт времени с лиц героев. В подборке ниже — 10 примеров применения компьютерной графики во благо искусства.
Фото © Marvel Studios, HBO
Роберт Дауни — младший в фильме "Первый мститель. Противостояние" (2016)
Энтони Хопкинс в сериале "Мир Дикого Запада" (2016 г. — настоящее время)
Фото © HBO
Сэмюэл Л. Джексон в фильме "Капитан Марвел" (2019)
Мишель Пфайффер в фильме "Человек-муравей и Оса" (2018)
Уилл Смит в фильме "Гемини" (2019)
Фото © Paramount Pictures
Роберт Де Ниро в фильме "Ирландец" (2019)
Фото © Netflix
Дженнифер Коннелли в фильме "Американская пастораль" (2016)
Фото © Lionsgate
Джонни Депп в фильме "Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки" (2015)
"Джефф Бриджес в фильме "Трон. Наследие" (2010)
Дуэйн Джонсон в фильме "Полтора шпиона" (2016)
Фото © New Line Cinema
Актёры в подборке — лишь часть примеров из длинного списка случаев, когда звёзд омолаживали в фильмах. Ещё больше — в материале Bored Panda.
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