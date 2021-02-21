10 случаев, когда актёров омолаживали с помощью компьютерной графики, о которых вы узнаете только сейчас

Роберт Дауни — младший в фильме "Первый мститель. Противостояние" (2016)

Фото © Marvel Studios

Энтони Хопкинс в сериале "Мир Дикого Запада" (2016 г. — настоящее время)

Фото © HBO

Сэмюэл Л. Джексон в фильме "Капитан Марвел" (2019)

Фото © Walt Disney Studios

Мишель Пфайффер в фильме "Человек-муравей и Оса" (2018)

Фото © Marvel Studios

Уилл Смит в фильме "Гемини" (2019)

Фото © Paramount Pictures

Роберт Де Ниро в фильме "Ирландец" (2019)

Фото © Netflix

Дженнифер Коннелли в фильме "Американская пастораль" (2016)

Фото © Lionsgate

Джонни Депп в фильме "Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки" (2015)

Фото © Walt Disney Studios Motion Pictures

"Джефф Бриджес в фильме "Трон. Наследие" (2010)

Фото © Walt Disney Studios

Дуэйн Джонсон в фильме "Полтора шпиона" (2016)

Фото © New Line Cinema

Актёры в подборке — лишь часть примеров из длинного списка случаев, когда звёзд омолаживали в фильмах. Ещё больше — в материале Bored Panda.

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