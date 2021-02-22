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Категорий: 18

15 кадров со съёмочной площадки, когда вся нереальная красота оказалась всего лишь хромакеем

В 1925 году Ленин назвал кино важнейшим из искусств. С тех пор прошло меньше ста лет, а кинематограф лишь укрепил свои позиции. Вот только разница между фильмами вековой давности и нынешними огромная. Если раньше студиям нужно было строить целые кварталы ради нескольких кадров, сейчас достаточно натянуть на фон хромакей и отдать получившиеся кадры монтажёрам. Шедевр готов.

22 февраля 2021, 07:00

Фото © Reddit / Moviesinthemaking

За последние десятилетия примеров накопилось так много, что не коллекционировать их просто невозможно. Так, пользователи Reddit собирают самые впечатляющие примеры использования компьютерной графики в теме Moviesinthemaking ("Фильмы в процессе создания"). В подборке ниже — 15 постов оттуда.

Мстители: Финал (2019)

Фото © Reddit / Moviesinthemaking

Фото © Reddit / Moviesinthemaking

Зов предков (2020)

Фото © Reddit / Moviesinthemaking

Фото © Reddit / Moviesinthemaking

Мулан (2020)

Фото © Reddit / Moviesinthemaking

Фото © Reddit / Moviesinthemaking

Человек-невидимка (2020)

Фото © Reddit / Moviesinthemaking

Фото © Reddit / Moviesinthemaking

Мстители: Война бесконечности (2018)

Фото © Reddit / Moviesinthemaking

Фото © Reddit / Moviesinthemaking

Сериал "Мандалорец" (2019)

Фото © Reddit / Moviesinthemaking

Фото © Reddit / Moviesinthemaking

Аладдин (2019)

Фото © Reddit / Moviesinthemaking

Фото © Reddit / Moviesinthemaking

Однажды в Голливуде (2019)

Фото © Reddit / Moviesinthemaking

Фото © Reddit / Moviesinthemaking

Сериал "Мир Дикого Запада" (2016)

Фото © Reddit / Moviesinthemaking

Фото © Reddit / Moviesinthemaking

Малыш на драйве (2017)

Фото © Reddit / Moviesinthemaking

Фото © Reddit / Moviesinthemaking

Бегущий по лезвию 2049 (2017)

Фото © Reddit / Moviesinthemaking

Фото © Reddit / Moviesinthemaking

Сериал "Во все тяжкие"

Фото © Reddit / Moviesinthemaking

Фото © Reddit / Moviesinthemaking

Мстители: Война бесконечности (2018)

Фото © Reddit / Moviesinthemaking

Фото © Reddit / Moviesinthemaking

Сериал "ВандаВижен" (2021)

Фото © Reddit / Moviesinthemaking

Фото © Reddit / Moviesinthemaking

Призрачный патруль (2013)

Фото © Reddit / Moviesinthemaking

Фото © Reddit / Moviesinthemaking

10 случаев, когда актёры играли несколько ролей в одном фильме, а вы этого даже не заметили

10 случаев, когда актёры играли несколько ролей в одном фильме, а вы этого даже не заметили

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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