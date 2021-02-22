15 кадров со съёмочной площадки, когда вся нереальная красота оказалась всего лишь хромакеем
В 1925 году Ленин назвал кино важнейшим из искусств. С тех пор прошло меньше ста лет, а кинематограф лишь укрепил свои позиции. Вот только разница между фильмами вековой давности и нынешними огромная. Если раньше студиям нужно было строить целые кварталы ради нескольких кадров, сейчас достаточно натянуть на фон хромакей и отдать получившиеся кадры монтажёрам. Шедевр готов.
За последние десятилетия примеров накопилось так много, что не коллекционировать их просто невозможно. Так, пользователи Reddit собирают самые впечатляющие примеры использования компьютерной графики в теме Moviesinthemaking ("Фильмы в процессе создания"). В подборке ниже — 15 постов оттуда.
Мстители: Финал (2019)
Зов предков (2020)
Мулан (2020)
Человек-невидимка (2020)
Мстители: Война бесконечности (2018)
Сериал "Мандалорец" (2019)
Аладдин (2019)
Однажды в Голливуде (2019)
Сериал "Мир Дикого Запада" (2016)
Малыш на драйве (2017)
Бегущий по лезвию 2049 (2017)
Сериал "Во все тяжкие"
Мстители: Война бесконечности (2018)
Сериал "ВандаВижен" (2021)
Призрачный патруль (2013)
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