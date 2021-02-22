15 кадров со съёмочной площадки, когда вся нереальная красота оказалась всего лишь хромакеем

За последние десятилетия примеров накопилось так много, что не коллекционировать их просто невозможно. Так, пользователи Reddit собирают самые впечатляющие примеры использования компьютерной графики в теме Moviesinthemaking ("Фильмы в процессе создания"). В подборке ниже — 15 постов оттуда.