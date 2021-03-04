Эксперт дал советы, какие сообщения нужно удалять сразу после просмотра

Желательно не допускать хранения важной информации в СМС-сообщениях в мобильном телефоне. В руках злоумышленников персональная информация может навредить не только вам, но и вашим близким. Об этом в интервью агентству "Прайм" предупредил гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин .

Во входящих или черновиках нельзя хранить информацию о паролях, персональные данные и различного рода компрометирующие сообщения. Удалению должны подвергать и одноразовые пароли с сайтов, коды авторизаций, смс сообщения от финансовых сервисов.

Некоторые приложения запрашивают доступ к списку контактов, а также тексту СМС-сообщений. В том числе чтобы не тревожить пользователя в случае смс-авторизаций.

"Однако эти и многие другие случаи с быстрым доступом к СМС через вирусы или удаленное восстановление резервной копии телефона без вашего ведома превращают копилку СМС в самое уязвимое пространство", — пояснил Арсений Щельцин.

Ранее американка завоевала симпатию сотен тысяч человек благодаря тому, что ошиблась номером при отправке смс сообщения.

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