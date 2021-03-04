Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Эксперт дал советы, какие сообщения нужно удалять сразу после просмотра

Вирусы или удалённое восстановление резервной копии телефона может превратить СМС в оружие против вас

4 марта 2021, 00:44
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Желательно не допускать хранения важной информации в СМС-сообщениях в мобильном телефоне. В руках злоумышленников персональная информация может навредить не только вам, но и вашим близким. Об этом в интервью агентству "Прайм" предупредил гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин .

Во входящих или черновиках нельзя хранить информацию о паролях, персональные данные и различного рода компрометирующие сообщения. Удалению должны подвергать и одноразовые пароли с сайтов, коды авторизаций, смс сообщения от финансовых сервисов.

Эксперт рассказала, какие СМС ни в коем случае нельзя открывать

Эксперт рассказала, какие СМС ни в коем случае нельзя открывать

Некоторые приложения запрашивают доступ к списку контактов, а также тексту СМС-сообщений. В том числе чтобы не тревожить пользователя в случае смс-авторизаций.

"Однако эти и многие другие случаи с быстрым доступом к СМС через вирусы или удаленное восстановление резервной копии телефона без вашего ведома превращают копилку СМС в самое уязвимое пространство", — пояснил Арсений Щельцин.

Ранее американка завоевала симпатию сотен тысяч человек благодаря тому, что ошиблась номером при отправке смс сообщения.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1