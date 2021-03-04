Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Врачи обнаружили первые случаи "вечного" заражения коронавирусом

К подобному приводит сильно ослабленный иммунитет.

4 марта 2021, 00:50
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Американские врачи зафиксировали первые случаи "вечного" заражения коронавирусом, когда в организме пациентов инфекция сохранялась в течение более полугода. Об этом говорится по результатам исследования, опубликованных на портале medRxiv.

Отмечается, что у трёх пациентов, страдающих лейкемией, вирус держался более шести месяцев. Медики подчеркнули, что люди со слабой иммунной системой очень уязвимы перед CoViD-19.

"Столь длительное присутствие вируса в их организме повышает вероятность того, что он станет неуязвимым для антител благодаря новым мутациям", — уточнили специалисты.

В Италии обнаружили мутацию коронавируса, устойчивую к вакцинам

В Италии обнаружили мутацию коронавируса, устойчивую к вакцинам

Подобные больные рискуют подхватить коронавирус несколько раз, и именно из-за этого пациенты не могли вылечиться в течение длительного периода времени.

Ранее Лайф сообщал о том. что учёные нашли доказательства "любви" коронавируса к определённой группе крови.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1