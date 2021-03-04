Врачи обнаружили первые случаи "вечного" заражения коронавирусом
К подобному приводит сильно ослабленный иммунитет.
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Американские врачи зафиксировали первые случаи "вечного" заражения коронавирусом, когда в организме пациентов инфекция сохранялась в течение более полугода. Об этом говорится по результатам исследования, опубликованных на портале medRxiv.
Отмечается, что у трёх пациентов, страдающих лейкемией, вирус держался более шести месяцев. Медики подчеркнули, что люди со слабой иммунной системой очень уязвимы перед CoViD-19.
"Столь длительное присутствие вируса в их организме повышает вероятность того, что он станет неуязвимым для антител благодаря новым мутациям", — уточнили специалисты.
Подобные больные рискуют подхватить коронавирус несколько раз, и именно из-за этого пациенты не могли вылечиться в течение длительного периода времени.
Ранее Лайф сообщал о том. что учёные нашли доказательства "любви" коронавируса к определённой группе крови.
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