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В России, Украине и Белоруссии пожаловались на сбои в Telegram

Проблемы в работе мессенджера особенно ощутили в Москве и Санкт-Петербурге.

4 марта 2021, 01:07
<p>Фото © ТАСС / Андрей Гордеев</p>

Фото © ТАСС / Андрей Гордеев

Данные мониторингового сервиса Downdetector говорят, что в ряде стран пользователи Telergam пожаловались на перебои в его работе. У 87% из них возникли проблемы с подключением к мессенджеру. Сообщения не смогли отправить 12% пользователей.

В мессенджере Telegram появилась долгожданная функция

В мессенджере Telegram появилась долгожданная функция

Неполадки были зафиксированы не только в России, но и на Украине, в Белоруссии и Литве. Согласно карте сервиса, самые значительные перебои ощутили на себе жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Отметим, что сегодня российские пользователи также жаловались на сбой в работе Google и YouTube.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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