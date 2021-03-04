В России, Украине и Белоруссии пожаловались на сбои в Telegram

Данные мониторингового сервиса Downdetector говорят, что в ряде стран пользователи Telergam пожаловались на перебои в его работе. У 87% из них возникли проблемы с подключением к мессенджеру. Сообщения не смогли отправить 12% пользователей.

Неполадки были зафиксированы не только в России, но и на Украине, в Белоруссии и Литве. Согласно карте сервиса, самые значительные перебои ощутили на себе жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Отметим, что сегодня российские пользователи также жаловались на сбой в работе Google и YouTube.

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