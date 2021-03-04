В России, Украине и Белоруссии пожаловались на сбои в Telegram
Проблемы в работе мессенджера особенно ощутили в Москве и Санкт-Петербурге.
Фото © ТАСС / Андрей Гордеев
Данные мониторингового сервиса Downdetector говорят, что в ряде стран пользователи Telergam пожаловались на перебои в его работе. У 87% из них возникли проблемы с подключением к мессенджеру. Сообщения не смогли отправить 12% пользователей.
Неполадки были зафиксированы не только в России, но и на Украине, в Белоруссии и Литве. Согласно карте сервиса, самые значительные перебои ощутили на себе жители Москвы и Санкт-Петербурга.
Отметим, что сегодня российские пользователи также жаловались на сбой в работе Google и YouTube.
Выбор редакции
Пользователи пожаловались на сбои в работе мессенджера Telegram
Клиенты сообщают о сбое в приложении Сбера
Google решил запретить тихую слежку за пользователями Chrome
В России предложили ввести новый "налог на Google"
Врачи обнаружили первые случаи "вечного" заражения коронавирусом
Комментариев: 0